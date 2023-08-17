"Незабываемая поездка на частный остров" на день рожденья обернулась экстремальным переживанием для четырёх туристов, проведших 36 часов в воде. Туристы чудом выжили в открытом океане, и от трагичного исхода их спасла только активная спасательная операция. Все произошло с австралийцами в водах у побережья индонезийской провинции Ачех.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Sydney Morning Herald, четыре австралийца - Эллиот Фут, Стеф Вайс, Джордан Шорт и Уилл Тигл были объявлены пропавшими без вести с вечера воскресенья, когда их катер попал в шторм на пути к отдаленным островам Баньяк. Также в воде оказались трое индонезийцев - членов команды.

Первыми были найдены трое туристов - Вайсе, Шорт и Тигл, а также два члена индонезийской команды - их нашли во вторник утром. Четвёртый австралиец - Эллиот Фута был найден позже на расстоянии более 20 морских мил. Как оказалось, он покинул группу и попытался доплыть до близлежащего острова Пулау Паламбакбесар на своей доске для серфинга, чтобы найти помощь. Его спас местный рыбак и отвез его в ближайший лагерь для серфинга в Ниасе. Поиски третьего члена экипажа из Индонезии во вторник ещё продолжалась.

Как уверяют в прессе, спасению туристов содействовала "координация между всеми вовлеченными сторонами": друзья туристов координировали свои действия с правительством Австралии, и правительством Индонезии. В поисках туристов были задействованы частный самолёт, а также катера и яхты.

Как заявил один из найденных австралийцев: "Нас спасло то, что мы остались друзьями и присматривали друг за другом в течение этих двух дней, пока мы были потеряны в море". При этом, хотя туристы заявили, что "не забудут этого никогда", никто из них не планирует прерывать путешествие по Индонезии и возвращаться в Австралию.