Туристку возмутил «отвратительный» завтрак в Европе

Американская туристка пожаловалась на невкусный завтрак в Париже. Об этом сообщило издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блогерша Дася Джейкобс (Dasia Jacobs) поделилась печальным опытом со своими подписчиками в TikTok. Девушка рассказала, что решила позавтракать апельсиновым соком и французским тостом в европейской столице, однако вместо тоста ей принесли толстый кусок хлеба с фруктами и мороженым.

Кроме того, американка заказала бекон, который, по ее словам, оказался настолько жирным, что у нее заболел живот. "Отвратительно. Ноль из десяти", - возмутилась блогер, заплатившая за этот прием пищи 48 долларов.

В итоге Джейкобс не смогла доесть заказанные блюда и решила позавтракать в другом месте - ресторане со шведским столом в отеле. Она предположила, что его стоимость будет включена в оплату номера, но ломтик арбуза, круассан, блинчик, немного сыра и салями обошлись туристке в 52,5 доллара. В сумме она заплатила за невкусный завтрак 100 долларов.

Видео Джейкобс набрало больше 400 тысяч просмотров и вызвало споры между пользователями. Одни не согласились с туристкой и написали, что ее завтрак выглядел аппетитно, другие поддержали девушку. "Завтрак за 48 долларов должен быть вне закона", - написал один из комментаторов. В итоге Джейкобс удалила публикацию.