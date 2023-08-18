Эксперт рассказал, как выжить в море

Морская прогулка неожиданно может обернуться чрезвычайной ситуацией. Выжить в море в ожидании помощи - непростая задача для туристов. О том, что нужно делать обязательно, а что лучше даже не пытаться, рассказал эксперт по выживанию из Лаборатории экстремальных условий в Университете Портсмута на основе недавнего реального случая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, исследователи сосредоточились на анализе случая, когда группа австралийских сёрферов и членов экипажа пропала у берегов Ачеха в Индонезии, а впоследствии была найдена живой и "болтающейся в воде на своих досках для сёрфинга". По словам экспертов на страницах Medicalxpress, процент возвращения потерявшихся в море отдыхающих, которых унесло течением от берега, гораздо выше, если соблюдать определённую инструкцию, составленную профессионалами.

Итак, что делать?

Придерживаться иерархии выживания в море

Она выглядит так:

Поддержание доступа к воздуху. Выживание без воздуха ограничено несколькими минутами.

Обеспечение тепла. В отсутствие достаточного тепла выживание ограничено несколькими часами. Оставаться на теплом воздухе или на поверхности воды, чтобы тело не остывало. Для сёрферов - сидеть/лежать на доске.

Обеспечение питьевой воды. Без достаточного количества питьевой воды можно выжить в морской среде до шести или семи дней.

Обеспечение пищи. В отсутствие пищи прожить возможно до 40-60 дней.

Понимание условий определяет дальнейшие действия потерявшихся туристов.

Бороться с обезвоживанием любыми возможными способами

Попытаться найти пресную воду. Минимум 110-220 мл в день, предпочтительно 400 мл в день. Посреди моря источником жидкости становится, например, дождь, или морская вода, пропущенная через обратный осмос. Однако вряд ли туристы будут брать их с собой в море.

Использовать различные источники жидкости. Для этого нужна рыба. Источником полезной жидкости станет "лимфа, выжатая из мяса рыбы". "Она содержит примерно такую же концентрацию соли, что и в жидкости человеческого организма (0.9%), поэтому оно полезно только при сильном обезвоживании", - отметили ученые. Кроме того, подойдут рыбьи глаза, спинномозговая жидкость и кровь черепах.

Избегать питья морской воды. Высокая концентрация соли (3.5%) может усугубить обезвоживание. При этом эксперты также предостерегли отчаявшихся туристов от питья мочи. Она тоже способствует накоплению соли в организме.

Сохранять жидкость в организме

"В организме человека весом 75 кг содержится почти 50 литров воды, и в ситуации выживания, когда обезвоживание является вашей самой большой угрозой, сохранение этой воды имеет решающее значение", - отметили авторы.

Что делать? Избегать лишнего потоотделения, сохранять влагу, поэтому "болтаться" на доске для сёрфинга лучше, чем грести на ней и обливаться потом.

Общаться с другими и сохранять спокойствие