Эксперт рассказал, как выжить в море
Морская прогулка неожиданно может обернуться чрезвычайной ситуацией. Выжить в море в ожидании помощи - непростая задача для туристов. О том, что нужно делать обязательно, а что лучше даже не пытаться, рассказал эксперт по выживанию из Лаборатории экстремальных условий в Университете Портсмута на основе недавнего реального случая.
Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, исследователи сосредоточились на анализе случая, когда группа австралийских сёрферов и членов экипажа пропала у берегов Ачеха в Индонезии, а впоследствии была найдена живой и "болтающейся в воде на своих досках для сёрфинга". По словам экспертов на страницах Medicalxpress, процент возвращения потерявшихся в море отдыхающих, которых унесло течением от берега, гораздо выше, если соблюдать определённую инструкцию, составленную профессионалами.
Итак, что делать?
Придерживаться иерархии выживания в море
Она выглядит так:
- Поддержание доступа к воздуху. Выживание без воздуха ограничено несколькими минутами.
- Обеспечение тепла. В отсутствие достаточного тепла выживание ограничено несколькими часами. Оставаться на теплом воздухе или на поверхности воды, чтобы тело не остывало. Для сёрферов - сидеть/лежать на доске.
- Обеспечение питьевой воды. Без достаточного количества питьевой воды можно выжить в морской среде до шести или семи дней.
- Обеспечение пищи. В отсутствие пищи прожить возможно до 40-60 дней.
Понимание условий определяет дальнейшие действия потерявшихся туристов.
Бороться с обезвоживанием любыми возможными способами
Попытаться найти пресную воду. Минимум 110-220 мл в день, предпочтительно 400 мл в день. Посреди моря источником жидкости становится, например, дождь, или морская вода, пропущенная через обратный осмос. Однако вряд ли туристы будут брать их с собой в море.
Использовать различные источники жидкости. Для этого нужна рыба. Источником полезной жидкости станет "лимфа, выжатая из мяса рыбы". "Она содержит примерно такую же концентрацию соли, что и в жидкости человеческого организма (0.9%), поэтому оно полезно только при сильном обезвоживании", - отметили ученые. Кроме того, подойдут рыбьи глаза, спинномозговая жидкость и кровь черепах.
Избегать питья морской воды. Высокая концентрация соли (3.5%) может усугубить обезвоживание. При этом эксперты также предостерегли отчаявшихся туристов от питья мочи. Она тоже способствует накоплению соли в организме.
Сохранять жидкость в организме
"В организме человека весом 75 кг содержится почти 50 литров воды, и в ситуации выживания, когда обезвоживание является вашей самой большой угрозой, сохранение этой воды имеет решающее значение", - отметили авторы.
Что делать? Избегать лишнего потоотделения, сохранять влагу, поэтому "болтаться" на доске для сёрфинга лучше, чем грести на ней и обливаться потом.
Общаться с другими и сохранять спокойствие
- Привыкнуть к морю и смириться со своим положением. Это поможет уменьшить стресс и улучшить адаптацию.
- Поддерживать моральный дух и принимать правильные решения. "У молодых и подтянутых людей, таких как многие сёрферы, реже возникают другие проблемы со здоровьем, которые могут поставить под угрозу их перспективы выживания", - обнадёжили специалисты.
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