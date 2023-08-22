https://news.day.az/tourism/1591466.html В Европе полицейские избили туриста дубинками - ВИДЕО
В Европе полицейские избили туриста дубинками - ВИДЕО
На курорте в Европе полицейские избили британского туриста дубинками и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.
Уточняется, что инцидент произошел возле ночного клуба в Магалуфе, Испания. На записи видно, как двое полицейских повалили на землю мужчину, который ранее пытался вступить в драку с другим туристом. Задержанный получил несколько ударов дубинкой, лежа на животе на дороге.
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