В Европе полицейские избили туриста дубинками

На курорте в Европе полицейские избили британского туриста дубинками и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел возле ночного клуба в Магалуфе, Испания. На записи видно, как двое полицейских повалили на землю мужчину, который ранее пытался вступить в драку с другим туристом. Задержанный получил несколько ударов дубинкой, лежа на животе на дороге.