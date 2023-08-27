Названы крупнейшие «туристические ловушки» в мире

Список крупнейших "туристических ловушек" в мире представило на своих страницах издание USA Today.

Как сообщает Day.Az, места, которые заманивают туристов, а потом разочаровывают их, подбирались на основе анализа 23,2 млн отзывов туристов в Google. Акцент, впрочем, сделан на американские реалии и американских же туристов. Достаточно сказать, что на вершине рейтинга оказался монумент "Четыре угла" на стыке штатов Аризона, Нью-Мексико, Колорадо и Юта, о котором вряд ли знают туристы из других стран.

Рейтинг составлен по простому критерию - по частоте упоминания в отзывах таких ключевых слов, как "туристическая ловушка", "переоцененный" или "дорогой".

В топ-5 как самых дорогих, так и самых разочаровывающих достопримечательностей попала Голубая лагуна в Исландии. Туристы уверяют, что цены там высоки - от 67 долларов на человека, в час пик - в два раза выше, а смотреть особо не на что. В Юго-Восточной Азии ее аналогом стал холм Пенанг в Малайзии. Чаще всего отзывы о том, что это "туристическая ловушка", получал контрольно-пропускной пункт Чарли в Берлине - бывший пункт пропуска между Восточным и Западным Берлином: 400 из 76 269 отзывов.

Также туристов разочаровали скульптура Русалочки в Копенгагене и "Писающий мальчик" в Брюсселе, бамбуковый лес Арасияма в Японии и даже голливудская Аллея славы в Калифорнии. Также "досталось" Танцующему дому в Праге и Испанской лестнице в Риме. Их популярность туристы считают скорее неоправданной.