AZAL начинает набор на позицию «Бортпроводник»

"Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) приглашают всех, соответствующих требованиям вакансии "Бортпроводник", принять участие в собеседовании, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на AZAL.

AZAL признан одним из лидеров в регионе. Авиакомпания ищет мотивированных и перспективных кандидатов, готовых стать частью авиационной семьи.

Бортпроводники играют важную роль в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров на борту самолета. Кроме того, они отвечают за выполняемые ими обязанности согласно стандартам гражданской авиации, включая предоставление качественного обслуживания пассажирам и оказание первой медицинской помощи.

Работа на позиции "Бортпроводник" в авиакомпании предоставит вам такие возможности, как профессиональный рост, командная работа, уникальный опыт. Кандидаты, соответствующие этой должности, помимо таких важных качеств, как желание работать в гражданской авиации, пунктуальность, стрессоустойчивость и дисциплинированность, должны отвечать следующим требованиям:

- Иметь гражданство Азербайджанской Республики;

- возраст: 20-35 лет (при отсутствии соответствующего опыта), максимум 45 (при наличии соответствующего опыта);

- наличие минимального полного среднего образования;

- военный билет (при наличии)

- рост для девушек: 160-180 см; для парней- 170-185 см;

- уровень владения языками: Азербайджанский - свободное владение, английский - средний уровень (уметь свободно выражать мысли).

- обладать коммуникативными и организационными навыками;

- быть готовым к частым командировкам и работе в нерегулярном рабочем графике;

- отсутствие медицинских противопоказаний для полетов.

Для получения более подробной информации о требованиях к конкурсу на позицию "Бортпроводник", пожалуйста, перейдите по следующей ссылке: https://glorri.com/azal/64edfde813fc7c60c74092c4.

Кандидаты могут подать заявку на данную вакансию через официальный сайт авиакомпании www.azal.az, перейдя в раздел "Карьера". Кроме того, они могут отправить свои резюме на адрес Careers@azal.az или оставить их в специальном ящике, размещенном у входа "Северный" Терминала 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Присоединяйтесь к "Азербайджанским Авиалиниям" и станьте частью профессиональной команды!

Пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"