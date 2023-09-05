Создание заповедника "Хыналыг и кочевой путь" поспособствует появлению новых турпродуктов

Как сообщалось ранее, согласно распоряжению главы азербайджанского государства, будет создан Государственный историко-культурный и этнографический заповедник "Хыналыг и кочевой путь".

Создание нового заповедника окажет положительное влияние на развитие туристических продуктов на основе культурного наследия и природных ресурсов на данном маршруте, проходящем через территорию Гусарского, Губинского, Шамахинского, Гобустанского, Абшеронского и Гаджигабульского районов, сказала во вторник Day.Az в связи с этим пресс-секретарь Центра управления заповедниками Государственного агентства по туризму Фарах Сабиргызы.

По ее словам, на этом маршруте встречается большое количество памятников, обладающих высокой историко-культурной ценностью, которые занимают особое место в ряду ценных образцов культурных богатств Азербайджана.

Сабиргызы добавила, что богатые туристические ресурсы поспособствуют созданию уникальных туристических продуктов для регионального рынка, а также придадут стимул развитию туристической индустрии в ряде горных сел. Кроме того, это создаст общинную туристическую цепочку, непосредственно связанную с местным населением на территории сел и поселков, через которые проходит данный путь, будет развиваться самозанятость в сфере туризма.

Отметим, что кочевой путь протяженностью более 200 километров, протянувшийся от села Хыналыг Губинского района до Пирсаатского водохранилища и проходящий через территорию Гусарского, Губинского, Шамахинского, Гобустанского, Абшеронского и Гаджигабульского районов, на протяжении столетий являлся важной дорогой, используемой кочевыми животноводческими хозяйствами Ширванского и Губинского регионов. Территория Государственного историко-архитектурного и этнографического заповедника "Хыналыг" Азербайджанской Республики и территория исторического кочевого пути, проходящего через Гусарский, Губинский, Шамахинский, Гобустанский, Абшеронский и Гаджигабульский районы объявлены Государственным историко-культурным и этнографическим заповедником "Хыналыг и Кочевой путь"