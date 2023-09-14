Турция начинает борьбу с российским "туризмом под лестницей"

Российский малый бизнес, и в частности, незаконное предоставление туристических услуг, который развернули за границей переселенцы после отъезда из России, слишком разросся. Большая часть предприимчивых российских релокантов, как утверждается, работает "втёмную", игнорирует местное законодательство и не платит налоги. На фоне массовых жалоб турецкие власти анонсировали борьбу с российским "туризмом под лестницей", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Несанкционнированное занятие туризмом создаёт серьёзные проблемы как для страны-хозяйки, так и для предпринимателей и туристов, сообщило турецкое издание Turizm Guncel. Например, недавно вспыхнул очередной скандал с россиянами, занимающимися нелегальной сдачей недвижимости в аренду. Так, в Анталии россиянин скупил 80 квартир в жилом комплексе и начал их сдавать российским туристам под видом отеля, шокировав турков, поскольку разрешение на ведение подобной деятельности у него не было (подробности тут).

Президент Торгово-промышленной палаты Анталии (ATSO) Али Бахар подтвердил эту информацию и выразил обеспокоенность ситуацией. Он также сообщил, что соответствующее обращение было адресовано министру культуры и туризма Мехмету Нури Эрсою. Али Бахар указал, что подобная практика роняют репутацию туристического бизнеса и создают серьезные проблемы, такие как налоговые потери и проблемы безопасности. Он подчеркнул, что "туризм под лестницей" - это недопустимое явление, поскольку такие операции происходят без лицензии и контроля.

"Я знаю, что наше министерство также чутко подходит к этой проблеме. Цифры, приведенные Средиземноморской ассоциацией туристических отельеров и операторов (AKTOB), к сожалению, верны. Мы также знаем, что иностранцы покупают по 60-70 квартир в одни руки. Эти данные дошли и до нас. Эта проблема существует в Алании, особенно в районе Хурма района Коньяалты", - сообщил он.

Заметим, что ситуация с "туризмом под лестницей" остаётся актуальной не только для Турции, но и для многих других стран и городов. Например, остро вопрос стоит для Таиланда, где существует строгий список сфер деятельности и профессий, которыми ни в коем случае нельзя заниматься иностранцам без спецразрешения. Тех, кого ловят за нарушение, депортируют.