Почему необходимо переводить телефон в "режим полета" в самолете?

Одни туристы во время длительных рейсов возмущаются отсутствием интернета и игнорируют требования включать авиарежим на гаджетах, другие уверены, что подобная безответственность приводит к катастрофам. Эксперт по путешествиям из Великобритании сообщила изданию Daily Star, почему именно необходимо переводить телефон в "режим полета" в самолете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, в самолете можно делать множество вещей, чтобы развлечься: читать, смотреть кино, играть в игры. Все это популярно, но привыкших к постоянному нахождению в соцсетях возмущает отсутствие интернета. Они задаются вопросом: зачем стюардессы просят переводить телефоны в авиарежим, и действительно ли нарушение правила ведет к серьезным последствиям?

Рози Пантер, эксперт по путешествиям из проверенного британского сайта сравнения цен на путешествия, развенчала мифы об использовании телефона в самолете. "Вопреки распространенному мнению, отключение авиарежима на вашем телефоне не может значительно повредить самолету. Просто во время путешествия на большой высоте ваш телефон будет постоянно и безуспешно пытаться подключиться к сети, что может вызвать помехи сигналам, передаваемым с самолета", - объяснила она.

Оставление телефона в обычном режиме также может доставлять неудобства экипажу. "Для пилота это может звучать как сигнал обратной связи из динамика и микрофона, что само по себе не опасно, а просто раздражает. Тем более, даже при выключенном "режиме полета" вы вряд ли получите надежное соединение в воздухе, потому это просто не стоит усилий. Мы советуем заранее загрузить фильмы или опубликовать последнюю историю в соцсетях до того, как загорится знак "Пристегните ремни!"" - добавила Рози Пантер.

Специально для тех, кто отчаянно пытается воспользоваться интернетом или позвонить члену семьи из самолета, некоторые авиакомпании теперь предлагают платный Wi-Fi на борту. Однако всегда следует отключать мобильные данные во время использования интернета в самолете.