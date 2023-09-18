Российский самолет из Турции резко сменил курс

Летевший из Турции самолет авиакомпании Red Wings резко сменил курс и приземлился в другом месте из-за поломки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Авиаторщина".

По данным портала, Boeing 777 следовал по маршруту Анталья - Екатеринбург вечером 17 сентября. Над Каспийским морем пилоты российского лайнера сообщили об отказе правого двигателя и снизились до высоты 7600 метров. При этом экипаж не подавал сигнал бедствия.

Через 1,5 часа борт благополучно приземлился в казахстанском Актобе. Как уточняет канал, пассажиров проводили в аэропорт. Вынужденную посадку им объяснили технической неисправностью самолета.