Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines, передает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

С 30 сентября Aegean Airlines начала осуществлять регулярные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев из Афин.

Самолет греческого авиаперевозчика традиционно встретили водной аркой.

"Международный аэропорт Гейдар Алиев стремится предоставить качественный сервис и комфортные условия для всех путешественников, и привлечение большего количества авиакомпаний является важной частью нашей стратегии развития. Уверены, что сотрудничество с греческим авиаперевозчиком будет успешным и перспективным для наших пассажиров ", - сказал директор аэропорта Теймур Гасанов.

Рейсы между Афинами и Баку будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Выполнение этих рейсов в ночное время позволяет пассажирам выбирать из широкой маршрутной сети авиакомпании более удобные временные промежутки.

Отметим, что Aegean Airlines предлагает пассажирам рейсы более чем по 80 направлениям, включая Кипр, Балканы и страны Западной Европы, а также Крит, Санторини, Миконос и другие знаменитые греческие острова.

Ознакомиться с подробным расписанием и забронировать авиабилеты можно на официальном сайте авиаперевозчика www.aegeanair.com, а также в офисах продаж авиакомпании.