Туристам становится опасно приезжать во Францию

Францию захлестнуло "вторжение" опасных тварей - из-за этого страна, начиная со столицы Парижа, фактически скатывается в Средневековье: туристам теперь становится опасно приезжать в эту страну. Так прокомментировали во французской прессе заявления чиновников первого ряда по поводу новой напасти эпидемических масштабов - в стране д'Артаньяна наблюдается массовое восстановление "поголовья" постельных клопов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Никто не в безопасности", - предупредил в соцсетях первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар. Опасных тварей замечали в высокоскоростных поездах Франции, в парижском метро и в аэропорту Шарль-де-Голль, судя по выложенным видео. Заммэра даже заявил, что потребовал у премьер-министра Элизабет Борн организовать конференцию по борьбе с клопами, назвав это проблемой общественного здравоохранения. Он также отправил в правительство письмо с призывом разработать "план действий" по борьбе с насекомыми.

Присоединился и министр транспорта Франции Клеман Бон. Он заявил, что на неделе он соберет транспортных операторов, чтобы предоставить информацию об усилиях по оказанию помощи путешественникам. Целью он назвал "успокоить и защитить" местных жителей и туристов.

При этом основные опасения Франции внушают имиджевые потери. Ведь скандал, "пахнущий клопами" разворачивается на фоне того как Париж готовится принять летние Олимпийские игры в июле и августе 2024 года.