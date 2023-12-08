AZAL будет выполнять рейсы между Баку и Дохой

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL вводит в свою маршрутную сеть еще одно направление, открывая рейс из Баку в Доху, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Первый рейс AZAL по маршруту Баку-Доха-Баку состоится 10 декабря.

Планируется, что рейсы по этому направлению будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Доха - красивый и современный город, интересный для туристов своими культурными достопримечательностями, роскошными отелями и множеством развлечений.

Приобрести билеты можно в кассах, аккредитованных агентствах, на официальном сайте авиакомпании www.azal.az и через мобильное приложение AZAL.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!