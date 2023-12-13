Урумчи глазами азербайджанца

В рамках Форума ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) "Год туризма 2023" в Урумчи была организована экскурсия до достопримечательностям столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китайской Народной Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

СУАР - самый большой регион Китая, площадь которого составляет около 1,7 млн кв. км, одна шестая часть всей страны. Причем граничит сразу с восемью странами - это Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголия, Индия, Пакистан и Афганистан. Именно по этому региону пролегала часть знаменитого Великого Шелкового пути. Этот край очень привлекателен для туристов.

Урумчи расположен на северных склонах Тяньшанских гор, имеет древнюю историю, но как город был заложен во второй половине XVIII века. Ныне является одним из самых быстро растущих городов Китая, это современный мегаполис с развитой инфраструктурой, высотными зданиями и бизнес-центрами, просторный и чистый город с широкими дорогами. Благодаря правильной застройке вовсе и не чувствуется, что в этом многонациональном городе около 4 млн населения. Кстати, Урумчи входит в Книгу рекордов Гиннеса по весьма необычному критерию - это самый удаленный в мире от морского побережья крупный город. От него до моря по прямой почти две с половиной тысячи километров. Итак, перейдем к достопримечательностям города.

Символ города - "Красная гора" (Хун Шань)

Красная гора - парк в центре Урумчи, узнаваемый по красной девятиэтажной пагоде на вершине горы, около 900 метров над уровнем моря. Гора находится прямо в центре города, что делает это место очень популярным. "Красной" гора называется из-за цвет скал, из которых частично состоит. На вершине стоит памятная стела из красного кирпича, возле которой все туристы фотографируются. Ограда вокруг вершины служит и другой интересной цели - на решетку ограждения молодожены вешают замки, ключи от которых бросают вниз. Своего рода знак и символ вечной любви. Вокруг горы разбит популярный среди горожан красивый парк отдыха. С Красной горы открывается прекрасный вид на город.

Большой международный базар Синьцзяна - Эрдацяо

Базар - это одна из самых важных достопримечательностей в городе, был построен в 2003 году. Считается одним из крупнейших в мире, занимает площадь 4000 м2. Это очень популярное среди туристов место. Здесь традиционные для Великого Шелкового пути черты объединились с современными элементами. Архитектурный стиль обладает неповторимым колоритом, с элементами исламской культуры. Символ этого базара - большая мечеть, стоящая посередине главной площади. Здесь же находятся музеи, посвященные Шелковому пути и истории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Помимо колоритных зданий, тут находятся большой рынок, много магазинов, мастерских и других предприятий, лавочки с уличной едой и сувенирами, а также современные супермаркеты. Чтобы привлечь еще больше посетителей, здесь устраиваются небольшие представления, например, танцы и другие развлечения. Здесь же можно попробовать блюда местной кухни.

Буддийский храм Красного света

Этот храм располагается внутри парка Красной горы, и наряду с даосским храмом, является местным религиозным объектом. Основы храма были заложены еще в 1797 году, тогда у подножия Красной горы была построена целая группа храмов для молитв, в том числе и храм Будды. Большая площадь, аллея, статуи Будды, группа из трех ворот были открыты только в начале 21-го века. Сейчас этот храм является самым большим Буддийским храмом во всей северо-западной части Китая. Дворцовые ворота (17 м в ширину и 16,5 м в высоту) - это первые (входные) ворота храма. На самом деле до входа в основной храм необходимо пройти трое ворот (первые и третьи - поменьше, а срединные - побольше). И все это называется Санмэн. Первые ворота называются дверями Конг, вторые - Вуксьянг и третьи - Вузуо. В буддизме считается, что при прохождении этих трех ворот высвобождения ваши тело и мысли будут постепенно расслабляться и освобождаться.

Потрясающие национальные блюда и деликатесы

Во время пребывания в Урумчи мне удалось насладиться местными национальными яствами. Китайские друзья на протяжении пребывания в Урумчи с большим гостеприимством угощали национальными блюдами в китайском и уйгурском ресторанах. Это был настоящий вкусовой взрыв! Обилие блюд из морепродуктов, птицы и баранины, овощей и фруктов, с использованием различных пряностей и соусов. Всего этого не передать словами - поэтому смотрите видео и фото.

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