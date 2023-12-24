Туристам посоветовали «проваливать домой» с популярного острова

Новость о беспокойстве местных жителей Тенерифе стала тревожным сигналом для туристов, часто выбирающих этот солнечный остров для своего отдыха. Согласно данным, протесты против чрезмерного туризма вылились в лозунги с надписью "туристы, проваливайте домой" и желанием гнать гостей взашей, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Как уточнило издание Daily Star, гнев местных жителей вызван увеличением числа приезжих, что привело к пробкам, разливам сточных вод и ущербу окружающей среде. Протестующие вышли на улицы с плакатами и требовали ввести меры против массового туризма на остров. Лозунги "Канарские острова больше не рай" и "Канарские острова не продаются" стали основными на демонстрациях. В последнее время на Тенерифе активно строятся отели. Это неизбежно приводит к разрушению природы и ухудшению ситуации с жильём для местных жителей.

В ответ на проблему островитяне предлагают ввести ограничения для путешественников, включая введение экологического налога и запрет на приобретение второго жилья. Отмечалось также, что туристы и нерезиденты, покупающие на острове дома, плохо влияют на ценообразование. Из-за высокого спроса местные не могут позволить себе снимать/покупать недвижимость. Напомним, аналогичной ситуация была в прошлом и текущем году на юге Турции, куда массово стекались россияне.

Впрочем, тенденция ставить барьеры против туристического наплыва наблюдается не только на Тенерифе. Другие туристические направления, такие как Амстердам, Барселона, Майорка и Трентино-Альто-Адидже, также предпринимают шаги по ограничению числа путешественников и регулированию туристической инфраструктуры.

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