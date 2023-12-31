Аэропорт Астаны возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Астаны в ночь на воскресенье возобновил прием и отправку самолетов, прерванные ранее из-за непогоды.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана.
"Погода стабилизировалась, на текущий момент воздушная гавань функционирует в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в воскресенье.
Накануне в аэропорту Астаны были сложные погодные условия: ветер с порывами до 23 м/с, плохая видимость - 100-150 метров, низовая метель и снегопад. Из-за невозможности проведения противообледенительной обработки судов и отсутствия свободных стоянок аэропорт был закрыт на прием рейсов.
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