https://news.day.az/tourism/1626471.html Аэропорты Анталии в декабре приняли рекордное количество туристов
Аэропорты Анталии в декабре приняли рекордное количество туристов
Аэропорты Анталии приняли рекордное количество туристов с 23 по 30 декабря этого года.
Как сообщает Trend, информацию об этом распространило управление культуры и туризма города.
За указанный период в Анталью, которая является одним из важнейших туристических центров Средиземноморья, воздушным транспортом прибыло 121 тысяча 139 туристов.
В целом число прибывших авиатранспортом в декабре выросло на 7% по сравнению с прошлым годом и достигло 302 тысяч 505 человек, увеличившись на 32% по сравнению с 2019 годом.
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