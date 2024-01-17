https://news.day.az/tourism/1630037.html Вылет рейса AZAL по маршруту Баку-Нахчыван задерживается
Вылет рейса AZAL по маршруту Баку-Нахчыван задерживается
Вылет рейса J2-251 авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированного по маршруту Баку-Нахчыван, задерживается из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман) в пункте назначения, передает в среду Day.Az со ссылкой на авиакомпанию.
Выполнение данного рейса будет осуществлено сразу после улучшения погодных условий в аэропорту Нахчывана.
Согласно правилам авиакомпании, пассажиры задержанного рейса будут обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.
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