Новый ковид на популярном курорте

На популярном курорте "перезапустили" масочный режим. МИД срочно предупредил туристов о новом ковиде и том, что маски опять введены, пока - в медучреждениях. Речь, правда, идёт о британском МИДе и одном из самых популярных у британцев направлении - об Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Daily Star, британский МИД выпустил рекомендации для туристов, которые вскоре отправятся в Испанию. В нем сообщается, что вариант Covid JN.1 продолжает распространяться и Испания вновь ввела правила ношения масок из-за роста случаев заболевания коронавирусом и гриппом.

К счастью, пока "масочный режим" отвоевал позиции весьма умеренно. Маски требуются в медицинских учреждениях. Однако Испания - первая европейская страна, которая вернула эти требования

"Из-за роста случаев респираторных инфекций, таких как грипп и Covid, вам может потребоваться носить маску при посещении медицинских учреждений, таких как кабинеты врачей, больницы или аптеки. Вам следует обратиться к рекомендациям местных властей в пункте назначения и убедиться, что вы осведомлены о данных мерах", - призывает МИД.

Также издание добавляет, что JN.1, мутация от Omicron, стал самым доминирующим штаммом коронавируса во всем мире. Причем в прошлом месяце было зарегистрировано более 10 000 смертей от вируса. По традиции эксперты объясняют очередную вспышку тем, что на праздниках люди слишком много общались между собой.

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