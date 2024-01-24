Пассажир пошутил в чате о взрыве самолета и нарвался на многомиллионный штраф

18-летний шахматный гений из Великобритании перед полетом пошутил в Snapchat о взрыве самолета, угодил в полицию и нарвался на многомиллионный штраф. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail (DM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, инцидент произошел на рейсе EasyJet из Великобритании в Испанию еще в 2022 году, однако обвинения нарушителю были выдвинуты только сейчас. Уточняется, что одаренный студент Адитья Верма родом из Индии написал в чате с друзьями: "Я собираюсь взорвать этот самолет. Я из "Талибана".

Как пишет источник, сообщение пассажира, отправленное из аэропорта Гатвик с помощью местного Wi-Fi, перехватили спецслужбы. После взлета за самолетом подняли истребители ВВС, а в Испании студента вывели из воздушного судна в наручниках.

Прежде чем предстать перед судом Верма провел две ночи под стражей в полиции. Его выпустили под залог в 8,6 тысячи фунтов стерлингов и сказали, что он может свободно покинуть Испанию, но расследование инцидента будет продолжено.

Спустя два года суд в Мадриде выдвинул обвинения против шахматного гения. Ему грозит штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.

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