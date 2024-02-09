Скоро наступит День Влюбленных, и в поисках идеального места для романтических каникул влюбленные пары начинают свой выбор места для отдыха.

Если вы и ваша вторая половинка ищете что-то новое и захватывающее, то почему бы не обратить внимание на Катар? Это удивительное место, пока еще неисследованное многими азербайджанскими туристами, предлагает уникальные впечатления для влюбленных. Катар, с его футуристической архитектурой и богатым культурным наследием, становится все более популярным направлением для романтического отдыха.

Когда вы приезжаете в Катар, вне зависимости от повода - будь то День Влюбленных, медовый месяц, предложение руки и сердца или просто отпуск, вас ждет огромное количество вариантов, чтобы сделать пребывание незабываемым. Их так много, что перечислить их все просто невозможно. В этой статье мы расскажем вам об удивительном путешествии, где вас ждут не только бескрайние песчаные дюны и гостеприимство местных жителей, но и множество романтических моментов, которые сделают вашу поездку в Катар незабываемой.

Давайте вместе откроем для вас самые романтичные уголки Катара.

Романтический отдых

Устали от городской суеты и шума? Тогда, бронируя отель, обязательно остановите свой выбор на оформленном в традиционном арабском стиле, уединенном роскошном курортном отеле Sharq Village & Spa, a Ritz-Carlton Hotel, идеально подходящим для романтического отдыха. Расположенный у пляжа с видом на залив, отель имеет роскошный SPA-центр и одно из самых романтических мест для ужина на двоих в Катаре - The Zarb Experience, где гости могут попробовать местные деликатесы в восточных шатрах у моря.

В качестве альтернативы вы можете выбрать Banana Island Resort by Anantara - частный роскошный остров в Дохе, где вам предоставят элегантные и стильные номера и виллы в арабском стиле с видом на море.

Экскурсии для двоих

Разнообразие ночных приключений для двоих в Катаре просто поражает воображение. Вы можете совершить романтический круиз на традиционной деревянной лодке "дау" по заливу, наслаждаясь панорамой Дохи, сверкающей яркими огнями, словно огромный драгоценный камень.

Или отправится на ночное сафари по песчаным дюнам, где каждый момент наполнен волшебством - у вас будет, возможность прокатиться на верблюде, и, конечно же, увидеть незабываемый закат. Неповторимое впечатление от подобной экскурсии будет еще более усилено великолепным видом на яркие звезды, раскинутые на бескрайнем небе. - Ярким завершением поездки станет великолепный вид бескрайнего ночного неба с мириаами звезд.

И, чтобы завершить этот день, вы можете остановиться на ночь в роскошных шатрах в кэмпе Regency Sealine Resort у Внутреннего моря - это будет идеальное продолжение вашего романтического приключения в пустыне.

Романтическая прогулка

Обязательным пунктом в программе вашего пребывания в Дохе станет прогулка по красивейшей набережной Корниш, на которой расположены два величественных музея - Национальный музей Катара и Музей исламского искусства, которые могут стать для вас идеальными точками для остановки во время прогулки и знакомства с искусством и культурой Катара.

Включите в программу своей прогулки и одну из самых колоритных достопримечательностей города - оживленный традиционный рынок Сук Вакиф, где вы погрузитесь в атмосферу старинного восточного базара с узкими улочками, рыночной площадью, зданиями из камня и дерева, бесчисленными лавками и торговыми рядами. Здесь же расположен и Золотой базар, где вы сможете приобрести сувениры в качестве напоминания о вашей романтической поездке в Доху, которая будет долгое время согревать вашу душу и сердце.

Оздоровительные и расслабляющие SPA-процедуры

В Катаре есть превосходные SPA-центры, и посещение парного массажа для вас и вашей половинки обязательно должно быть включено в программу вашего отдыха. К примеру, в отеле Four Seasons Hotel Doha имеется отдельный приватный SPA-номер для пар, где могут быть предоставлены авторские процедуры и массажи, а также индивидуальные однодневные или многодневные SPA-программы.

Если же вы хотите полностью обновиться, то бронируйте номер в курортном отеле Zulal Wellness Resort by Chiva-Som - первом отеле на Ближнем Востоке, сочетающим в себе традиционную арабскую и исламскую медицину. Тут вы сможете полностью восстановить и укрепить свое здоровье в паре с своим любимым человеком, а также изменить свой образ жизни только к лучшему.

Также советуем забронировать номер на двоих в Mandarin Oriental, Doha - отель расположен в модном дизайнерском районе Мшейреб в центре катарской столицы и предлагает гостям невероятную опцию для пар под названием Omnia Treatment, включающую в себя SPA-процедуры для ухода за волосами и кожей головы, бодрящий массаж и процедуры по уходу за лицом.

Романтический ужин

С учетом более чем 100 национальностей, проживающих и работающих в Катаре, вы можете насладиться разнообразием кухонь, от японской до итальянской, от французской до, естественно, катарской.

В Катаре есть потрясающие места, идеально подходящие для романтического ужина - к примеру, если вы хотите не только вкусно поесть, но и насладиться потрясающими видами, то отправляйтесь в итальянский ресторан Il Galante, расположенный на 27 этаже отеля Banyan Tree Doha. Если же вам интересна традиционная катарская кухня, то идеальное место для ужина ресторан Jiwan, находится он в Национальном музее Катара, что придаст вашей трапезе еще большего великолепия - с ресторанной террасы невероятный вид на залив, а вкус еды поразит и удовлетворит изысканных гурманов. Панорамный вид на Доху откроется вам и из ресторана японской кухни Nobu, расположенном на пирсе и специализирующемся на кухне в стиле фьюжн, успешно сочетая традиции японской и арабской кухонь.

Для особого момента вы можете устроить ужин на двоих на вертолетной площадке высоко над небоскребами Дохи - почувствовать себя на вершине мира вы сможете в отеле JW Marriott Marquis City Center Doha, здесь для вас создадут специальное меню в соответствии с вашими пожеланиями и предпочтениями.

Шопинг вдвоем

Неотъемлемая и занимательная часть любой поездки - это шоппинг вдвоем. Советуем прокатиться на гондоле по венецианским каналам в торговом центре Villaggio Mall или прогуляйтесь по роскошному Al Hazm Mall, где представлены ведущие мировые бренды и расположено множество разных ресторанов. В том числе и знаменитое Rosemary Café - идеальная локация для романтических кадров, которыми вы "взорвете" свои страницы в социальных сетях.

Ну а если захотите почувствовать атмосферу Парижа, загляните в универмаг Galeries Lafayette, который расположен прямо рядом с культурным кварталом Katara Cultural Village, где после шоппинга сможете ближе познакомиться с катарской культурой.

Путешествовать в Катар можно по невероятно приемлемым ценам от 548 AZN за 3 ночи (подчеркнем, что стоимость рассчитана на одного человека в двухместном номере) - в цену также включены авиабилеты, отель, завтрак, групповой трансфер и страховка. Интересующие вас предложения по турпакетам в Катар можно получить в любом туристическом агентстве Баку - подчеркнем, что гражданам Азербайджана для посещения Катара виза не нужна.

О том, какие еще места следует посетить парам во время отдыха в Катаре, вы можете узнать, пройдя по следующей ссылке, а здесь найдете романтические предложения, связанные непосредственно с празднованием Дня Влюбленных.