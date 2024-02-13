Туриста заставили вернуть лишние 100 евро, полученные в обменнике

Полиция Пхукета пришла на помощь сотрудникам обменника. Там обсчитались на 100 евро и выдали туристу тайских батов больше, чем полагалось. На своей странице в соцсетях полицейские доложили, что справедливость восстановлена, передает Day.Az со ссылкой на Tourdom.

Инцидент произошел неделю назад в аэропорту, когда иностранцы с очередного рейса выстроились в очереди в обменном пункте. В посте не раскрывается, как удалось вычислить момент ошибки кассира и идентифицировать клиента. Однако известно, что в Таиланде умеют работать с системами видеонаблюдения.

Недостача в кассе была обнаружена, очевидно, при сдаче смены. Дальше восстановить последовательность событий помогло изучение записей с камер. Полученное фото сопоставили с базой иммиграционной службы, в которую заносится биометрия и информация о регистрации всех прибывающих в страну. Туриста нашли в отеле в районе Раваи.

Когда полицейский объяснил гостю цель визита, тот немедленно вернул излишне полученные деньги. Подробностей о гражданстве и почему иностранец не заметил почти 4 тыс. лишних батов в отчете не приведено.