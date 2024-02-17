Самолет рейса Баку-Тбилиси вернулся в аэропорт вылета

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-8229 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Причиной стала неблагоприятная погода в районе аэропорта в Тбилиси (сильный туман).

Самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:05 по местному времени.

Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.

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