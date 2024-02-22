Boeing уволила руководителя программы самолетов с незатянутыми болтами

Компания Boeing уволила одного из руководителей программы самолетов 737 MAX, на которых нашли незатянутые болты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает газета The Seattle Times.

По данным источника, от должности отстранили вице-президента программы 737 MAX и генерального директора завода окончательной сборки в Рентоне, США, Эда Кларка. На его место приняли вице-президента подразделения коммерческих авиалиний Кэти Рингголд.

В Boeing подчеркнули, что кадровые перестановки направлены на повышение внимания к качеству и безопасности выпускаемых самолетов.

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