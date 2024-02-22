Национальный авиаперевозчик Бельгии Brussels Airlines возобновляет полеты в Израиль с 24 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Такое решение принято "после тщательного рассмотрения [вопроса] со всеми соответствующими ведомствами", приводит заявление крупнейшей авиакомпании страны агентство Reuters.

Brussels Airlines, дочернее предприятие германской компании Lufthansa, будет еженедельно выполнять три рейса по маршруту Брюссель - Тель-Авив.

Ранее о возобновлении в марте полетов в Израиль объявила компания United Airlines. Прямые рейсы с 6 марта будут осуществляться пока только из Ньюарка.

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