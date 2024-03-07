Аэропорт Стамбула признан самым загруженным аэропортом Европы

Согласно отчету Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) за период с 26 февраля по 3 марта, аэропорт Стамбула признан самым загруженным аэропортом в Европе, передает Day.Az.

В течение этого периода в среднем ежедневно в аэропорту выполнялось 1321 рейс.

За стамбульским аэропортом следуют лондонский Хитроу с 1283 ежедневными рейсами, амстердамский Схипхол с 1266 рейсами, парижский Шарль-де-Голль с 1169 рейсами и аэропорт Франкфурта с 1131 рейсом.

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