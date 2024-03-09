В Японии запретили туристам проход в ряд районов

Посетителям знаменитого района Гион в японском Киото запретят проход на ряд улиц и аллей, как передает Day.Az, об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что возвращение туристических потоков к допандемийным уровням вызвало недовольство местных жителей из-за толп гостей города и их не всегда достойного поведения.

Гион - это район, где на улицах часто можно встретить гейш и майко - женщин, развлекающих гостей пением, танцами и беседами. При этом некоторые источники ошибочно сравнивают работу гейш с проституцией.

В Гионе расположены чайные домики, где проводятся традиционные японские церемонии, на которых и работают гейши и майко. Однако отмечается, что многочисленные туристы, несмотря на знаки, напрямую это запрещающие, начинают снимать женщин на фото и видео, пытаться подойти к ним и потрогать их нарядные кимоно. Кроме того, нередки случаи попыток пройти на частную территорию.

В декабре совет жителей Гиона призвал власти принять меры против буйных туристов, подчеркивая, что их район - "это не парк развлечений".

Местные жители жалуются, что некоторые гости Киото ведут себя, как папарацци, когда видят спешащих гейш, и начинают их фотографировать и преследовать даже на узких улочках, ширина которых не превышает двух метров.

Запрет вступит в силу в следующем месяце, хотя пока непонятно, как он будет регулироваться. Вероятно, будут размещены соответствующие знаки и указатели. Главная туристическая улица Ханамикоджи останется открытой.

Ранее в Киото уже вводили ограничения в попытке остановить приставания туристов к гейшам. В частности были размещены соответствующие знаки, а также был введен штраф до 10 тыс. иен за фотографирование людей без их согласия. Однако большого эффекта эти меры не дали.

Киото - не единственная достопримечательность Японии, которая "страдает" от наплыва туристов. Например, на этой неделе стало известно о введении платы в 2000 иен с желающих подняться на Фудзи. Любители такого отдыха оставляют после себя мусор, а также рискуют здоровьем, поднимаясь ночью.

Число иностранных туристов в январе выросло на 79,5% до 2,69 млн. Основная их часть приезжает в Японию из Южной Кореи, Китая и Тайваня.

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