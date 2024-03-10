Аэропорт Пулково вводит временные ограничения

В связи с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов, международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводит временные ограничения с 17:00 по московскому времени 10 марта (воскресенье). Об этом говорится в сообщении Росавиации, передает Day.Az.

Аэропорт принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, включая работу экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и служб аэропорта.

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