AZAL начал выполнение полетов в еще один аэропорт Лондона

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 17 марта приступил к выполнению рейсов из Баку в еще один лондонский аэропорт - Гатвик, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

В церемонии встречи первого рейса Azerbaijan Airlines в лондонском аэропорту Гатвик приняли участие посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, вице-президент по развитию авиации аэропорта Гатвик Стефани Уир, представители СМИ, сотрудники авиакомпании и другие официальные лица двух стран.

Azerbaijan Airlines будет осуществлять полеты из Баку в лондонский аэропорт Гатвик три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. С запуском нового маршрута AZAL будет обслуживать 6 еженедельных рейсов между Баку и Лондоном.

Решение об увеличении частоты полетов между Баку и Лондоном принято с целью соответствия растущему спросу. Это также вписывается в рамки стратегии авиакомпании по расширению ее географии полетов.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

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