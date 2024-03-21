Туристический автобус упал в 12-метровое ущелье в Индии. Подробности сообщило издание The Hindu, передает Day.Az.

Авария произошла в штате Керала 19 марта. Известно, что автобус ехал на экскурсию, которую местная компания организовала для сотрудников и их семей. Падение произошло по вине водителя, который не справился с управлением.

В результате происшествия четыре человека - трое взрослых и годовалый ребенок - не выжили. По разным данным, пострадали от 11 до 13 человек. Они проходят лечение в больнице.

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