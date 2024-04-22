Тысячи антитуристов вышли на улицы этой страны

Тысячи людей-антитуристов вышли в эти выходные на улицы Тенерифе в Испании, требуя заморозить отдыхающих - так теперь там называется введение максимального числа ограничений для иностранцев. Речь на протестах идёт, прежде всего, о британских отдыхающих, которые замучили испанцев своим непробудным пьянством и непотребных поведением.

На материковой части Испании демонстрации прошли в таких городах как Малага и Мадрид, их также поддержали манифестанты в столицах стран-донорах туристов - в Лондоне и Берлине. Толпы антитуристов заполнили площадь в столице Испании, размахивая транспарантами, на некоторых из которых было написано "Вы наслаждаетесь, мы страдаем", причём на английском языке. Протесты также прошли в то же время на популярных Канарских островах, включая Лансароте и Гран-Канарию.

Но наиболее крупное шествие были на Канарских островах: марш там был организован под лозунгом "У Канарских островов есть предел". На этих островах более 15 000 человек (по последним данным их число увеличилось до 50 тысяч) размахивали флагами и трубили в рога, создавая оглушительный шум в столице Санта-Крус. Плакаты на сегодняшней массовой акции протеста гласили: "Где деньги от туризма?" и "Немедленно ввести мораторий на въезд в страну". Жители пропитанного солнцем курорта заявили, что они "сыты по горло" "некачественными" британскими туристами, которые приезжают сюда только за дешевым пивом, бургерами и солнечными ваннами. Плакаты гласили: "Ваш рай, наше несчастье" и "Туристы отправляются домой".

Протестующие против туризма хотят, чтобы власти остановили два проекта, в том числе один, который предполагает строительство пятизвездочного отеля на одном из последних девственных пляжей Тенерифе. Они также ищут большей защиты от массового туризма - чтобы помочь решить проблемы с местной экологией, дорожным движением и жилищными проблемами. Другие требования включают защиту природных пространств, туристический налог и улучшение условий труда для уборщиц отелей, которые присоединились к сегодняшней акции протеста в Санта-Крус, заявив местной прессе: "Мы не рабы".

Так, участница акции протеста Ксиомара Крус, принимавшая участие в митинге на Гран-Канарии, заявила: "Они заставили нас поверить, что на Канарских островах мы живем за счет туризма. Но мы хотим права островитян жить на своей земле". А Паула Ринкон заявила местной прессе: "Мне больно, что канарцы не могут позволить себе жить в своих кварталах".

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