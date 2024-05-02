В текущем году запустится новый рейс Душанбе - Баку.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сказала директор туристической компании Dourgard Adventures Tajikistan Гульрухсор Нурова.

"Уже состоялся тестовый полет по маршруту Душанбе-Баку. В текущем года рейс станет регулярным. Это значительное удобство для пассажиров, поскольку теперь можно напрямую долететь до Баку. Кроме того, безвизовый режим между Таджикистаном и Азербайджаном является дополнительным преимуществом. Граждане обеих стран могут пребывать на территории друг друга до 90 дней без необходимости оформления визы", - подчеркнула она.

Отметим, что в январе-марте текущего года Азербайджан посетили 36 154 туриста из стран Центральной Азии, что на 84 процента превышает показатель аналогичного периода 2023 года (19 659 человек).

Стоит также отметить, что в целом за 2017-2023 годы из стран Центральной Азии Азербайджан посетило 545 730 человек (из Казахстана - 225 124, Туркменистана - 145 216, Узбекистана - 135 941, Кыргызстана - 21 296, Таджикистана - 18 153).

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