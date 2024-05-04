Пара туристов опоздала на круизный лайнер и решила догнать его на самолете

Пара пожилых туристов опоздала на круизный лайнер в Испании и решила догнать его на самолете. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

84-летний Ричард и 81-летняя Клодин Гордон из Солт-Лейк-Сити, США, отправились в круиз по Средиземному морю на борту норвежского судна Viva с семьей и друзьями, чтобы во время поездки отпраздновать день рождения Ричарда. Когда корабль пришвартовался в Мотриле, Испания, супруги отправились на самостоятельную экскурсию в город Гранада. По возвращении автобус с туристами задержался на час из-за ливня.

"Я опытный путешественник и за свою жизнь, вероятно, побывал в 30 круизах, - рассказал Гордон изданию. - Никогда раньше мы не опаздывали на корабль в порту. Мы не из тех, кто злоупотребляет системой".

По словам мужчины, он позвонил родственникам, которые находились на борту, и попросил их передать членам экипажа судна о том, что они с женой задерживаются. Однако сотрудники норвежской круизной компании ответили, что кораблю нужно отплыть вовремя и ничего сделать нельзя. В итоге лайнер, на котором остались лекарства, батарейки для слуховых аппаратов и зарядные устройства для телефонов пожилой пары, отчалил.

В материале говорится, что американцам пришлось переночевать в отеле и купить билеты на самолет до Пальмы-де-Майорки - следующей остановки на маршруте их круиза. Там туристы смогли снова сесть на корабль и воссоединиться с семьей и друзьями.

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