Туристам назвали симптомы смертельного вируса в Европе

17 симптомов смертельного вируса в Европе назвало в своём предупреждении для туристов Министерство иностранных дел Великобритании. Согласно британской прессе, предупреждение сообщает, смертельный вирус, который начал убивать 40% пациентов, резко распространился по Европе. Речь идёт о довольно экзотическом заболевании - так называемой крымско-конголезской геморрагической лихорадки (ККГЛ), передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Заболевание, как пояснили туристам, переносят клещи. По данным министерства здравоохранения Испании Кастилии и Леона, один из пациентов после постановки диагноза находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице Саламанки. Пациент - пожилой мужчина, национальная принадлежность которого не уточняется.

Что касается пресловутых симптомов, то сайт Travel Health Pro приводит следующий перечень. Они включают лихорадку и мышечную боль, а также головокружение, боль в шее, спине, головную боль, боль в глазах, чувствительность к свету и тошноту. Также были зарегистрированы рвота, диарея, боли в животе, боль в горле, резкие перепады настроения и спутанность сознания, сонливость, депрессия и утомляемость, учащенное сердцебиение и увеличение лимфатических узлов. Туристам советуют при появлении любых из них немедленно обращаться к врачу и сообщить, что вы путешествовали за границу.

Также туристам посоветовали, посещая эндемичные районы, использовать меры индивидуальной защиты, чтобы избежать контакта с клещами, в том числе избегать мест, где клещи многочисленны в периоды их активности. Также следует использовать репелленты от клещей и тщательно проверять одежду и кожу на наличие клещей.

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