Самолет с сотней пассажиров едва не врезался в частный джет при взлете

Пассажирский самолет American Airlines едва избежал столкновения с частным джетом в Вашингтоне. Об этом сообщил канал CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел 29 мая с воздушным судном, следовавшим в Бостон. Лайнер, на борту которого было больше сотни пассажиров, получил разрешение на взлет, набрал скорость почти 150 километров в час, но был вынужден резко затормозить.

Выяснилось, что в это время частному самолету King Air разрешили сесть на пересекающейся взлетно-посадочной полосе. Диспетчер поздно приказал ему прервать посадку, борт оказался на пути пассажирского самолета и чуть не врезался в него.

В результате никто не пострадал, однако рейс American Airlines отстал от расписания на четыре часа. Федеральное агентство гражданской авиации США начало расследование случившегося.

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