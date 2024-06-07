Бакинский аэропорт встретил первый рейс авиакомпании Air Montenegro

7 июня Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс национального авиаперевозчика Черногории по маршруту Тиват-Баку.

Как передает Day.Az, самолет авиакомпании "Air Montenegro" успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 13:50 по местному времени.

Черногорский авиаперевозчик будет выполнять полеты по маршруту Тиват-Баку-Тиват два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Билеты по этому направлению можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.airmontenegro.com.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает предлагать пассажирам больше возможностей для путешествий, привлекая новые авиакомпании и расширяя географию полетов.

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