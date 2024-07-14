Хорошая новость для желающих посетить Индонезию

Власти Индонезии захотели ввести бесплатные визы для туристов из 20 стран. Об этом пишет агентство Antara, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр туризма страны Сандиага Уно инициировал рассмотрение законопроекта об отмене платы за въезд для этих иностранцев.

Отмечается, что документ могут принять к октябрю, до завершения срока работы текущего состава правительства азиатской страны.

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