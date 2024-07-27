Названы позволяющие сэкономить в путешествии лайфхаки

Есть несколько лайфхаков, которые могут помочь сэкономить в путешествии, рассказал эксперт по туризму, руководитель визового центра Visasam.ru Борис Соколов. Позволяющие сберечь бюджет способы он назвал в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Во-первых, эксперт призвал не покупать в первые дни путешествия сувениры и не заниматься шоппингом. По его словам, лучше всего заняться этим ближе к концу поездки, когда вы будете знать реальные цены в стране и магазины, где можно купить все необходимое дешевле.

Во-вторых, в центре города, на пляже и в других популярных туристических локациях цены могут быть в 1,5-2 раза выше, чем немного подальше от популярных мест и маршрутов, предостерег Соколов.

Чтобы сэкономить на такси, собеседник "Ленты.ру" рекомендовал почитать о том, как добраться до основных достопримечательностей на общественном транспорте. "Посмотрите, например, ближайшую станцию метро к нужному вам месту. Это также поможет избежать пробок", - добавил он.

Кроме того, эксперт предупредил, что часто при покупке билетов онлайн в музей, аквапарк или куда-то еще бывают скидки.

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