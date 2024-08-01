Турпоток в Турцию увеличился

Турцию за шесть месяцев 2024 года посетили 25,1 млн туристов, что на 13,2% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, когда в ней побывали 22,1 млн иностранцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные национального института статистики.

Согласно подсчетам ведомства, доходы Турции от туризма за полгода составили $23,6 млрд в сравнении с $21,6 годом ранее. Рост составил 9,3%. Основная часть доходов, или 30,6%, как отмечается, пришлась на пакетные туры.

В прошлом году Турцию, по официальным данным, посетили 56,7 млн туристов, первое место заняли граждане РФ - 6,3 млн.

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