Американская авиакомпания United Airlines прекращает регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Компания продолжит внимательно следить за ситуацией, при принятии решения о возобновлении рейсов United Airlines будет думать в первую очередь о безопасности пассажиров и экипажей.

Ранее духовный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, где он принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Телеканал Al Hadath сообщил, что Хания был убит в результате прямого попадания ракеты в здание. По данным источника телеканала Al Mayadeen, ракета была запущена не с территории Ирана, а из другого государства. Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заверил, что это убийство не останется без ответа.

30 июля истребители израильских ВВС выпустили четыре ракеты по южному пригороду Дахия в Бейруте, который служит оплотом "Хезболлах". В квартале, где упали ракеты, разрушен четырехэтажный дом, повреждены соседние с ним здания и припаркованные машины. Погибли трое, в том числе двое детей в возрасте 4 и 6 лет, число пострадавших достигло 74. Целью атаки была ликвидация военного руководителя "Хезболлах" Фуада Шокра, который возглавлял ее оперативный штаб. По сведениям телеканала Al Hadath, в результате полученных ранений он умер в больнице.

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