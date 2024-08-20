В настоящее время в международном аэропорту в Нахчыване наблюдается значительное скопление людей.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В связи с этим AZAL, несмотря на насыщенное расписание полетов в летний период, принимает все необходимые меры для перевозки пассажиров из Нахчывана в Баку.

Для решения данной ситуации AZAL отправит в Нахчыван дополнительные самолеты, что позволит ускорить процесс доставки пассажиров в Баку.

Следует отметить, что только за сегодняшний день, с учетом высокого спроса по этому маршруту, самолеты авиакомпании совершат 12 рейсов.

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