Туристы на Шри-Ланке срок нахождения не изменится

Безвизовый въезд для граждан Российской Федерации на Шри-Ланку не меняет ранее установленных сроков нахождения в стране в туристических целях, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Там уточнили, что на Шри-Ланке российским туристам можно находиться 30 дней без визы.

21 августа газета Daily Mirror со ссылкой на советника президента Шри-Ланки по туризму, земельным вопросам, спорту и вопросам молодежи Харина Фернандо сообщала, что страна с 1 октября 2024 года введет безвизовый въезд для туристов из России, Белоруссии и еще 33 стран.

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