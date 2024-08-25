Женщины разгромили офис турфирмы в Таиланде

Две иностранки устроили дебош в офисе турфирмы на популярном курорте Таиланда из-за отмены экскурсии. Как передает Day.Az, подробностями поделилось издание "Новости Пхукета".

По данным источника, женщины купили тур по заливам в провинции Пханг-Нга, но в день поездки они либо сами пропустили трансфер, либо их никто не встретил. Возмущенные туристки пошли разбираться в агентство.

Как пишет портал, путешественницы устроили скандал и разгромили офис компании. Масштаб причиненного ущерба не уточняется. В туристической полиции сообщили, что дебоширки признали свою вину и согласились компенсировать убытки.

При этом неизвестно, вернут ли иностранкам деньги за несостоявшуюся экскурсию.

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