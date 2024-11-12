COP for Hope: Для участников COP29 подготовлены туры в Карабах

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Джаваншир Байрамов.

Как сказал Trend Джаваншир Байрамов, для участников COP29 организованы специальные туры, передает Day.Az.

Он отметил, что для этого создана специальная цифровая карта.

"Рекомендуемые туры разделены на категории. Также доступны туры по регионам. У нас есть туры и по освобожденным территориям, к примеру, по Шуше. Туры однодневные. С сегодняшнего дня на сайте также будет размещена информация о турах. Сейчас активная фаза сессий и, мы думаем, интерес к турам возрастет в выходные дни.

Один из наших основных месседжей на COP29 - довести до участников туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, информацию об инфраструктурных работах, которые были проделаны и ведутся в Карабахе", - сказал он.

Напомним, что вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это крупнейшее мероприятие, организованное Азербайджаном на сегодняшний день, и оно проводится впервые в регионе в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.