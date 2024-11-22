Азербайджан примет Фестиваль горных курортов Евразии

В Узбекистане в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки, посвященной теме "Туризм на Шелковом пути", состоялось мероприятие с участием представителей Альянса горных курортов Евразии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, обсуждались работы и нововведения, которые были предприняты в период деятельности Альянса в направлении развития сотрудничества с государствами-членами, расширения сотрудничества.

Коммерческий директор туристического центр "Шахдаг" Игорь Шаулов представил членам Альянса и участникам информацию о возможностях зимнего туризма комплекса, новых проектах и международных соревнованиях. Организация очередного Евразийского фестиваля горных курортов была поручена туристическому центру "Шахдаг" в марте 2025 года.

Отметим, что предыдущее мероприятие прошло в Сочи (Россия) и собрало 150 представителей курортной индустрии из 9 стран.

Альянс горных курортов Евразии, членом которого также является туристический центр "Шахдаг", объединяет такие курорты, как "Амирсой" в Узбекистане, "Шымбулак" и "Ой Карагай" в Казахстане, "Роза Хутор" в России и "Моно Ёнпхён" в Южной Корее.