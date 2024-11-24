Турпоток в Азербайджан значительно возрос

В октябре 2024 года Азербайджан посетили 226 359 иностранных граждан, что на 21% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года (187 843).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно данным Госагентства Азербайджана по туризму, в список десяти стран с наибольшим количеством туристов в Азербайджане в период с января по октябрь 2024 года вошли: Россия (630,32 тыс. человек), Турция (357,61 тыс. человек), Индия (201,38 тыс. человек), Иран (176,94 тыс. человек), Грузия (90,89 тыс. человек), Саудовская Аравия (89,14 тыс. человек), Казахстан (73,56 тыс. человек), Пакистан (66,34 тыс. человек), Китай (38,28 тыс. человек) и Узбекистан (37,53 тыс. человек).

В целом, за первые десять месяцев 2024 года Азербайджан посетили 2 209 750 иностранных граждан, что на 28% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года (1 724 218).

Для сравнения, в 2023 году страну посетили 2 086 548 иностранных туристов, что на 30,2% больше, чем в 2022 году (1 602 600).

Количество туристов по месяцам в 2023 году распределялось следующим образом: январь - 119 094, февраль - 113 473, март - 136 505, апрель - 154 233, май - 190 081, июнь - 205 910, июль - 224 826, август - 200 138, сентябрь - 192 115, октябрь - 187 843, ноябрь - 169 461, декабрь - 192 869.