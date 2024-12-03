Туристка рассказала о внезапной слепоте после напитка на Бали

Туристка из США рассказала о том, как она внезапно ослепла, употребив алкогольный напиток на индонезийском острове Бали. Ее историю публикует издание The Bali Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После массового отравления туристов метанолом в Лаосе американка Эшли Кинг решила поделиться историей, которая произошла с ней во время отдыха на популярном курорте Азии в 2011 году. В последний день отпуска девушка заказала тропический коктейль с водкой в одном из баров района Кута. Затем путешественница отправилась в Новую Зеландию, и во время следующих двух дней поездки ее состояние ухудшалось.

"Я наконец добралась до своего хостела и легла спать, а когда проснулась на следующее утро, то заметила, что там было очень тусклое освещение, - описала свой опыт Кинг. - Примерно через десять минут мне стало тяжело дышать, я хватала ртом воздух".

По словам американки, когда ее доставили в ближайшую больницу, она уже ничего не видела. Врачи выяснили, что в организме девушки содержалось большое количество метанола. Чудом ей удалось выжить, однако она до сих пор страдает от последствий отравления 13-летней давности.

"Теперь я ослепла. У меня осталось около двух процентов зрения, и это было, безусловно, самое травмирующее и тяжелое, что мне когда-либо приходилось переживать. Мне пришлось заново учиться жить", - призналась она журналистам.