Посетитель бизнес-зала аэропорта сделал замечание женщине и прослыл молодцом

Посетитель бизнес-зала аэропорта в американском штате Юта сделал замечание женщине, которая громко разговаривала по телефону, и прослыл в сети молодцом.

Как передает Day.Az, своей историей он поделился на форуме Reddit.

Пассажир авиакомпании Delta рассказал, что он сидел в бизнес-зале Salt Lake City Sky Club Lounge, и одна из его попутчиц разговаривала по громкой связи с ребенком. По его словам, несмотря на большой размер помещения, все посетители все равно отчетливо слышали ее диалог. Тогда автор поста решился подойти к женщине и попросил ее надеть наушники.

"Она была шокирована, а затем сказала мне, что, по ее мнению, это было невероятно грубо с моей стороны. Я просто пожал плечами и ушел. Но она либо убавила громкость, либо все же надела наушники, потому что больше мы ее не слышали. Это успех? Или я был груб?" - задался вопросом пользователь форума с ником @RunGirl80.

Другие юзеры в комментариях похвалили мужчину за твердую позицию. "Вы были на высоте. Это не грубо просить кого-то следовать социальным нормам", "Вы не были грубы. Люди забыли, как вести себя хорошо!", "Молодец! Хотел бы я иметь смелость делать это чаще. Большую часть времени я просто ворчу и бросаю неодобрительные взгляды - так что браво вам за то, что вы более прямолинейны", - написали они.