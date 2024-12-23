https://news.day.az/tourism/1717562.html Стюардесса выпала из самолета перед взлетом Стюардесса выпала из самолета в аэропорту Ист-Мидлендс близ города Ноттингем в Великобритании. Как передает Day.Az, подробности приводит издание Nottinghamshire Live. Несчастный случай произошел днем 16 декабря во время подготовки пассажирского лайнера ко взлету.
Стюардесса выпала из самолета перед взлетом
Стюардесса выпала из самолета в аэропорту Ист-Мидлендс близ города Ноттингем в Великобритании.
Как передает Day.Az, подробности приводит издание Nottinghamshire Live.
Несчастный случай произошел днем 16 декабря во время подготовки пассажирского лайнера ко взлету. Бортпроводница открыла дверь воздушного судна и шагнула туда, где должен был находиться трап. Однако по неизвестной причине лестницы там не оказалось, и женщина упала на взлетно-посадочную полосу.
В результате она попала в больницу с серьезными травмами. Местные авиационные власти проводят расследование происшествия.
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