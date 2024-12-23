Стюардесса выпала из самолета перед взлетом

Стюардесса выпала из самолета в аэропорту Ист-Мидлендс близ города Ноттингем в Великобритании.

Как передает Day.Az, подробности приводит издание Nottinghamshire Live.

Несчастный случай произошел днем 16 декабря во время подготовки пассажирского лайнера ко взлету. Бортпроводница открыла дверь воздушного судна и шагнула туда, где должен был находиться трап. Однако по неизвестной причине лестницы там не оказалось, и женщина упала на взлетно-посадочную полосу.

В результате она попала в больницу с серьезными травмами. Местные авиационные власти проводят расследование происшествия.