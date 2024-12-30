https://news.day.az/tourism/1719749.html

Израильская авиакомпания El AI приостановила авиарейсы Тель-Авив - Москва

Израильская авиакомпания El Al приостановила полеты по рейсу Тель-Авив-Москва до конца марта 2025 года. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Ynet. Решение обосновано тем, что самолет компании AZAL потерпел крушение недалеко от города Актау.