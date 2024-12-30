https://news.day.az/tourism/1719749.html Израильская авиакомпания El AI приостановила авиарейсы Тель-Авив - Москва Израильская авиакомпания El Al приостановила полеты по рейсу Тель-Авив-Москва до конца марта 2025 года. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Ynet. Решение обосновано тем, что самолет компании AZAL потерпел крушение недалеко от города Актау.
Израильская авиакомпания El AI приостановила авиарейсы Тель-Авив - Москва
Израильская авиакомпания El Al приостановила полеты по рейсу Тель-Авив-Москва до конца марта 2025 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Ynet. Решение обосновано тем, что самолет компании AZAL потерпел крушение недалеко от города Актау.
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